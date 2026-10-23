Les arguments pour valider la candidature d’Ajorque en équipe de France

Craint par les Niçois, qu’il affronte ce vendredi soir à Francis-Le Blé, Ludovic Ajorque affole toutes les défenses de Ligue 1. En partie à cause de lui, venir en Armorique est un calvaire pas possible. Quelques arguments pourraient d’ailleurs convaincre Zidane de l’en sortir.

Parce qu’il fait peur à toutes les défenses

Ceci n’est pas vraiment un avertissement pour celles et ceux qui suivaient déjà son joli parcours quand il avait des (jolis) cheveux : Ajorque, ce n’est pas qu’un joueur de tête. Ce n’est pas qu’un plot (les Bretons appellent ça un menhir), car il bouge sur une pelouse. Demandez à Olivier Pantaloni, l’entraîneur de Nice, qui se déplace à Brest ce vendredi soir (coup d’envoi à 20 h 45), s’il n’a pas préparé un plan anti-Ajorque.

Ajorque pose beaucoup de problèmes.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com