Maignan voit rouge et plombe Milan, Mateta buteur avec Palace et la promenade de santé de la Real Sociedad

Fortune diverse pour les internationaux français. Non, il n’y a pas que l’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille qui ont passé une sale soirée. Mike Maignan, lui, a plombé son équipe face à Bournemouth (3-0) . Alors que l’AC Milan perdait déjà 1-0, à la suite de l’ouverture du score de l’ancien Lyonnais Justin Kluivert sur penalty, le portier de l’équipe de France a perdu son sang-froid sur un corner. Visiblement gêné par Tyler Adams sur un corner, le gardien n’a rien trouvé de mieux que de lui mettre la main dans la figure. Sans hésitation, l’arbitre de la rencontre l’a logiquement exclu (27 e ). La suite ? Un penalty transformé par Marcus Tavernier pour le break et un pion de l’ancien Toulousain Amine Adli pour conclure (3-0). Après trois matchs, les Rossoneri ne pointent qu’à la 24 e place, avec trois petits points. Une soirée à oublier.

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TM pour SOFOOT.com