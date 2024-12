information fournie par So Foot • 11/12/2024 à 09:18

Pour Éric Roy, la victoire de Brest « n’est pas un petit exploit »

Est-ce qu’on se rend bien compte de la dinguerie brestoise ?

À la peine en championnat, le Stade brestois semble animé d’une force tout à fait unique en Ligue des champions cette saison pour la première participation européenne de son histoire. Encore vainqueurs à domicile ce mardi soir au terme d’un match haut en couleurs face au PSV Eindhoven (1-0), Brest pointe à la cinquième place du classement européen et a d’ores et déjà composté son ticket pour les barrages de la compétition (a minima). De quoi ravir son entraîneur Éric Roy après la rencontre en conférence de presse. « Il y a beaucoup de fierté en voyant la volonté, l’engagement, des joueurs aller au bout d’eux-mêmes […] On sort un très gros match, ce n’est pas un petit exploit pour le club que nous sommes. C’est une très belle soirée qui marquera l’histoire du club », s’est-il notamment félicité.…

FG pour SOFOOT.com