Pour Edin Terzić, Jadon Sancho pourrait gagner le Ballon d'or dans le futur
Jurisprudence Dembélé.
Dans The Telegraph , Edin Terzić a été interrogé sur les meilleurs joueurs ayant évolué sous ses ordres, notamment Erling Haaland, Jude Bellingham et Jadon Sancho . « Tous ces joueurs peuvent gagner le Ballon d’or à l’avenir, assure-t-il. Même Jadon . Du point de vue du talent, si vous parlez de Jadon, alors peut-être qu’il y a cinq ans, vous parleriez d’Ousmane Dembélé de la même manière. Je parle du talent et du potentiel. » …
CDB pour SOFOOT.com
