Pour Didier Deschamps, « le grand favori, c’est l’Espagne »

Qui a dit que les Français n’étaient pas humbles ? En conférence de presse d’avant-match, Didier Deschamps a été interrogé sur son favori pour la Coupe du monde, à la veille d’affronter le Sénégal. Contre toute attente (non) il a répondu le nom de La Roja .

« La France a un potentiel de haut niveau […]. J’ai beaucoup de joueurs de grande qualité pour qui ce sera la première Coupe du monde. Je ne vais pas considérer la France plus forte que tout le monde, mais l e grand favori, c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. » Une déclaration pleine d’humilité ou simple moyen de se rassurer ? Impossible en effet d’oublier la dernière confrontation entre les deux pays, une demie de Ligue des Nations qui s’est terminée sur le score totalement trompeur de 5-4 pour les Espagnols. …

MJ pour SOFOOT.com