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La préparation en mode Rambo de Josko Gvardiol
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 18:21

La préparation en mode Rambo de Josko Gvardiol

La préparation en mode Rambo de Josko Gvardiol

Un mentor pas là pour rigoler. Au moment d’entrer dans son tournoi face à l’Angleterre ce mercredi (21h), la Croatie va pouvoir compter sur un Josko Gvardiol gonflé à bloc. Depuis sa rencontre avec un certain Stipo Dubravac en 2023, le défenseur de Manchester City s’impose une discipline de fer au quotidien. Et pour cause, Dubravac, ancien des services spéciaux croates, s’est reconverti dans le mentorat d’athlètes et Gvardiol fait partie selon lui de ses poulains les plus zélés.

Counter Strike grandeur nature

Après avoir effectué plusieurs stages estivaux avec les fusilliers marins de son pays, l’international croate a intégré, à l’invitation de son mentor, un groupement baptisé Commando Squad 9, qui reproduit des scènes de combats en conditions proches du réel. En compagnie de 27 anciens membres des forces spéciales et vétérans de guerre , il a dû constituer une équipe dont la mission consistait à infiltrer un territoire ennemi, y déposer une bombe et neutraliser une organisation terroriste. Le tout en élaborant des plans tactiques pour opérer de nuit dans des conditions extrêmes et seulement équipé de lunettes de vision nocturne.…

JD pour SOFOOT.com

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