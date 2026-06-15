Anthony Lopes a trouvé un nouveau club
Le rebond. Après une saison galère marquée par une relégation avec le FC Nantes, Anthony Lopes, en fin de contrat, a trouvé un nouveau projet. Le désormais ex-portier des Canaris s’est engagé ce lundi avec Angers.
Le communiqué publié précise que le gardien portugais s’était engagé pour deux saisons avec une année supplémentaire en bonus. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer