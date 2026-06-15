Anthony Lopes a trouvé un nouveau club

Le rebond. Après une saison galère marquée par une relégation avec le FC Nantes, Anthony Lopes, en fin de contrat, a trouvé un nouveau projet. Le désormais ex-portier des Canaris s’est engagé ce lundi avec Angers.

Le communiqué publié précise que le gardien portugais s’était engagé pour deux saisons avec une année supplémentaire en bonus. …

TM pour SOFOOT.com