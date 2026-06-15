Face au Sénégal, N'Golo Kanté est prêt à affronter une météo éprouvante

Pour un temps agréable, fallait l’organiser en Bretagne cette Coupe du monde. À la veille de leur entrée en lice dans ce Mondial 2026 face au Sénégal, les Bleus savent déjà à quoi s’attendre. Du moins, d’un point de vue météo. Depuis le début de la compétition, de fortes chaleurs frappent fréquemment les terrains et rendent les conditions de jeu éreintantes .

« On a vu la fatigue que ça procure »

Mais ça, l’expérimenté N’Golo Kanté le sait bien : « Le fait de jouer à 15 heures en plein soleil ? C’était un élément important dans notre préparation . Une fois qu’on est arrivés aux Etats-Unis, on s’est entraîné sous la chaleur et on a vu la fatigue que ça procure , a constaté le milieu de terrain en conférence d’avant-match. C’est important de maintenir la préparation qu’on a eue ces derniers jours et de bien profiter des pauses fraîcheur. Les joueurs sur le banc auront leur importance , mais on est prêts. » …

VM pour SOFOOT.com