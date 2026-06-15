On a passé l'épreuve de philo du bac 2026

Puisque les élèves de terminale générale et technologique, soit la génération juste en-dessous celle d’Ayyoub Bouaddi, passent le baccalauréat de philosophie, nous aussi, on a voulu s’essayer. Mais à tous les sujets, car on ne sait pas choisir entre les céréales avant ou après le lait.

→ Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?

Si avoir la maîtrise de nos paroles signifie être conscient de notre discours, le penser indépendamment de tout facteur socioculturel qui constitue « l’animal politique » qu’est l’être humain selon Aristote, alors l’homme n’a jamais complètement le contrôle de son idiolecte. Ainsi, quand Eric Cantona fait un parallèle en 1988 entre son sélectionneur de l’époque, Henri Michel, et « un sac à merde » , la maîtrise de son logos n’est que partielle, déterminée par des facteurs extérieurs à son seul être. Parmi eux, la passion, celle d’un des meilleurs joueurs de ballon pied de l’époque, qui parle à la place d’un non-sélectionné pour une rencontre amicale face à la Tchécoslovaquie. Or, « ce qui distingue le fou du sage, c’est que le premier est guidé par les passions, le second par la raison » , soulignait le philosophe néerlandais Didier Erasme dans Éloge de la folie.

Mais que ce soit la raison ou la passion qui guide notre pensée, nous sommes aliénés à un dogme, sans jamais exprimer pleinement notre libre arbitre. Quand Ruben Loftus-Cheek avance, à la fin d’un match de Serie A, qu’il faut « prendre match après match, se concentrer sur l’après. Tous les matchs sont durs à gagner » , il n’est que le fruit de l’aseptisation de son sport, d’heures de media training et de partenaires économiques soucieux d’une image lisse et pas teintée d’une déclaration comme « Pise n’est bon qu’à rester en Serie B ». Raisonnée ou passionnée, exprimée par un stoïcien ou un hédoniste, la parole n’est jamais maîtrisée par son orateur.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com