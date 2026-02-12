Philippe Diallo demande une réforme urgente de la gouvernance

Alerte généraleeeeee ! Invité à réagir à l’actualité en marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des nations, ce jeudi à Bruxelles, le président de la FFF Philippe Diallo s’est montré extrêmement préoccupé par la nouvelle crise du football français , dont l’annonce du départ de Nicolas de Tavernost de son poste à LFP Média a marqué un nouveau tournant, un peu plus tôt dans la soirée.

Selon le patron de la 3F, « il est regrettable qu’une nouvelle fois, le football français et la Ligue donnent une image qui n’est pas conforme à ce qu’on souhaiterait […] L’avenir du foot français, c’est d ’ engager le plus rapidement possible la réforme de la gouvernance que nous portons depuis plusieurs mois . Cet énième soubresaut montre que la nécessité de cette réforme s’impose de plus en plus », a-t-il notamment déclaré.…

FG pour SOFOOT.com