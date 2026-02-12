Et si la CAN 2027 était reportée ?

La CAN en même temps que l’Euro ? Initialement programmée du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la 36 e édition de la Coupe d’Afrique des nations serait menacée d’un report à l’année suivante « en raison du risque élevé de violences électorales » à cette période de l’année au Kenya. C’est ce qu’indique ce jeudi le média britannique The Guardian , relayant l’inquiétude du président du comité d’organisation kényan Nicholas Musonye, pour qui le report à l’été 2028 « serait une bonne chose pour le Kenya ».

Next year’s Africa Cup of Nations could be postponed until 2028 due to doubts over the readiness of Kenya, Tanzania and Uganda to host tournament in move that would see CAF scrap one edition of its showpiece competition. Story with ⁦@Romain_Molina⁩ https://t.co/yWYZXKEvW6…

FG pour SOFOOT.com