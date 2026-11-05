Pour Da Cunha, le carton de Côme « reste anecdotique »

Le Paz pèse. 9-1 à Bollaert ! Côme a enregistré le plus large succès de sa courte histoire européenne. En français (il l’a appris à Tenerife), Nico Paz a réagi à la soirée parfaite des siens . « Facile ? Non, ce n’est jamais facile , a commenté auprès de Canal + le milieu offensif buteur, impliqué sur de nombreux buts des Comasques ce soir. On a très bien [joué] car on a une équipe incroyable, des joueurs incroyables. Quand on joue comme ça, on sait qu’on a un niveau très haut. On doit continuer comme ça car si on continue comme ça, on peut faire de belles choses en Ligue des champions. » Le joueur, qui a grandi à Tenerife, a par ailleurs rendu hommage à Jesús de Miguel en exhibant un maillot à son effigie.

« On est prêts pour faire des choses »

Lucas Da Cunha, lui, a été tout aussi tempéré que son coéquipier. « Ce qu’on voulait, c’étaient les trois points et venir gagner ici, a commenté le nouveau international français en zone mixte, rapportée par L’Équipe. Donc évidemment, gagner 9-1, c’est extraordinaire mais ça reste anecdotique. […] Oui, c’est un truc de fou, mais encore une fois, nous le score, on ne va pas le regarder . On va regarder ce qu’on a réussi à faire dans ce match ce soir, et ça va être ça le plus important. On est venu dans cette Ligue des champions pour faire des choses. On n’est pas spécialement attendus mais match après match on démontre qu’on est prêts pour faire des choses… » …

UL pour SOFOOT.com