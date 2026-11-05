Le classement de la Ligue des champions après quatre journées

La moitié du chemin. Après quatre journées de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain mène la danse . Grâce à quatre victoires en autant de rencontres, la dernière en date face à Villarreal, le club de la capitale est premier de cette phase de ligue avec douze points . Le Real Madrid, également à quatre succès, se place deuxième devant Arsenal. Suivent le bourreau du RC Lens, Côme, Barcelone et enfin Aston Villa qui complète ce top six.

Au nord, c’était la punition

Les deux autres clubs français engagés en C1 cette saison végètent quant à eux en queue de peloton. Martyrisé par Côme, Lens se classe 33 e , tandis que Lille est avant-dernier . Le résultat d’un début de saison catastrophique en Europe pour les deux formations nordistes qui devront vite se réveiller sous peine d’être éliminées dès la phase de ligue.…

MBC pour SOFOOT.com