Mbappé atteint (encore) une barre symbolique

Un chiffre de dictateur ? Et de 100 ! Après son but égalisateur contre l’AEK Athènes pendant le succès revigorant des siens ce mercredi (3-2), Kylian Mbappé est désormais impliqué sur… cent buts en Ligue des champions . Comme l’a recensé le très judicieux Opta ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid n’a mis qu’un match de plus que Lionel Messi pour atteindre cette barre (102 contre 101). Impliqué sur 74 buts et 26 passes décisives, l’ancien Monégasque et Parisien marche sur les pas de Robert Lewandowski, indique le statisticien. Le Polonais avait atteint les cent implications en 102 rencontres. Le capitaine des Bleus doit encore avoir quelques records dans le viseur.

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UL pour SOFOOT.com