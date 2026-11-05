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Adieu Lyon, olá Sporting : quel bilan pour Fonseca à l'OL ?
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 00:55

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Adieu Lyon, olá Sporting : quel bilan pour Fonseca à l'OL ?

Adieu Lyon, olá Sporting : quel bilan pour Fonseca à l'OL ?

Paulo Fonseca n’a pas résisté aux sirènes du pays et a préféré troquer le Lyon pour les Leões , laissant ainsi les Gones sans coach en plein milieu d’une semaine européenne. Lyon se trouve ainsi orphelin « du meilleur entraîneur » de son histoire récente, comme le principal intéressé s’était autoproclamé. Mais après moins de deux ans au club, qu’est-ce que le Portugais va laisser dans le Rhône ?

Il peut s’en passer des choses en une semaine. Et ce n’est pas du côté de la capitale des Gaules que l’on dira le contraire. Il y a dix jours, après une soirée où le Ballon d’or avait éclipsé le choc PSG-Lyon, Paulo Fonseca s’était plutôt satisfait de la prestation de son équipe, malgré la défaite. Un discours qui ne laissait pas du tout imaginer que, trois jours plus tard, il demanderait à quitter le club. Dimanche, les larmes lui montaient aux yeux après la victoire contre Angers, sa dernière sur le banc de l’OL.

Que s’est-il passé en moins de sept jours ? Une proposition sous le soleil de Lisbonne, pour entraîner son équipe de cœur, le Sporting. Pas refusable pour le Portugais. Pas négligeable pour Lyon, qui va récupérer cinq millions dans l’affaire et se débarrasser d’un salaire important. Comme quoi, tout n’est pas négatif. Tandis que Fonseca débarquait tout sourire à l’aéroport Humberto-Delgado de Lisbonne mardi soir, les larmes du week-end étant bien loin, l’heure est au bilan.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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