Cahuzac veut se concentrer sur l’OM après l’humiliation

Malheureusement, c’était le Yannick de Quentin Dupieux, ce soir. Trois matchs, trois défaites, voici le bilan de Yannick Cahuzac sur le banc de Lens en Coupe d’Europe. Ce chiffre ne serait pas alarmant si Lens ne les avaient pas subies face au Sporting (0-2), à Bruges (0-3) et surtout face à Côme, chez lui, lors de ce qui est devenu la pire défaite de l’histoire des Sang et Or (1-9). Alors, quand il a fallu s’expliquer au micro du diffuseur, Yannick Cahuzac a avant tout ressenti un « sentiment d’humiliation » .

« Il va falloir de la fierté »

« On a été dominés dans tous les domaines, a poursuivi le nouveau coach du RCL . C’est difficilement explicable là, à chaud. […] On va bien se concentrer sur nous-mêmes, discuter, voir ce qui va, ce qui ne va pas, et bien se concentrer sur dimanche, parce qu’il va falloir avoir de la fierté. » Ce dimanche, Lens accueille l’OM pour clôturer la journée de Ligue 1.…

UL pour SOFOOT.com