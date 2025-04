Pour Courtois, le Real Madrid a manqué... d'un Joselu

Ce mercredi soir, le Real Madrid a quitté la Ligue des champions par la petite porte. Éteints par un Arsenal appliqué et efficace, les Merengue ont été renvoyés à leurs lacunes . En zone mixte, Thibaut Courtois a mis des mots sur ce qui n’a pas fonctionné.

« Au début, on a mis de l’intensité, on a créé le danger… mais Arsenal est une équipe qui défend bien, qui est très bien organisée. On pensait pouvoir ouvrir le score en première mi-temps, et ça aurait pu tout changer », a analysé le portier belge au micro de Movistar. Malgré un penalty stoppé face à Saka, Courtois n’a pas pu empêcher les Gunners de plier l’affaire : « On y a cru, mais on n’a pas été performants offensivement. Je ne pense pas que Raya ait eu besoin d’un seul gros arrêt. » …

EG pour SOFOOT.com