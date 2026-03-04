Pour Corentin Tolisso, Pierre Sage a « sauvé » l’OL

Le retour du roi. Pour la première fois depuis son licenciement de l’OL en janvier 2025, Pierre Sage va retrouver le Groupama Stadium, jeudi soir, pour les quarts de finale de Coupe de France. Désormais sur le banc du RC Lens, il a assuré être « Lyonnais et entraîneur lensois » .

« Il a laissé une belle trace » à Lyon

Passé par le centre de formation rhodanien en tant qu’éducateur, il est ensuite devenu entraîneur de l’équipe première avec des résultats surnaturels, passant de la zone de relégation à une qualification en Ligue Europa, dans un contexte pas franchement stable. « Il a laissé une très belle trace ici. (…) Il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club » , a assuré Corentin Tolisso en conférence de presse.…

EL pour SOFOOT.com