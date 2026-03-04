 Aller au contenu principal
La fierté d'Hansi Flick malgré l'élimination et les blessures
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 11:11

L’infirmerie se remplit, l’armoire à trophées attendra. Malgré leur victoire 3-0 face à l’Atlético de Madrid, les Barcelonais n’ont pas réussi à renverser la bande de Griezmann , qui l’avait emporté 4-0 à l’aller. Un mélange de frustration et de fierté pour Hansi Flick , qui explique aussi l’élimination du Barça par les trop nombreuses blessures qui minent son effectif, comme Jules Koundé et Alejandro Baldé sortis pendant le match.

Rien de rassurant à l’approche des huitièmes de Ligue des champions contre Newcastle mardi prochain : Anthony Gordon pourrait bien se régaler de ces absences. « Nous avons deux autres blessés, ce qui est très préoccupant, constate le tacticien allemand. Je ne suis pas content de ces blessures : plusieurs joueurs sont blessés, et ce n’est pas normal. Il va falloir qu’on en discute. Les choses doivent s’améliorer. Nous devons parler avec les médecins et le staff médical pour trouver des solutions afin d’éviter que trois joueurs ne se blessent en une seule semaine. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
