Antoine Griezmann chambre gentiment le Barça
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 11:57

Antoine Griezmann chambre gentiment le Barça

Antoine Griezmann chambre gentiment le Barça

Généralement, les posts d’après matchs sur les réseaux, c’est davantage le domaine de Lamine Yamal. Mais mardi soir, après la qualification de l’Atlético de Madrid face au FC Barcelone (3-0) en Coupe du Roi, c’est bien Griezmann qui a chambré le vaincu en reprenant un tweet de son ancien club.

