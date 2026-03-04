 Aller au contenu principal
Mbappé se fait allumer sur une radio espagnole
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 11:52

Comme dans un célèbre récit orwellien, les faits et gestes de Mbappé sont constamment scrutés. Dans El Larguero sur la radio Cadena Ser , peut-être la plus écoutée du pays une fois la nuit tombée, le présentateur Manu Carreño a attaqué Kylian Mbappé . Ce dernier était à Paris dans le but de soigner sa blessure au genou gauche. Il a donc raté la défaite de son Real Madrid face à Getafe (0-1) et l’agression de Rüdiger.

Selon le présentateur, l’attaquant français a également profité de ce passage à Paris pour sortir avec des amis . Comment lui en vouloir vu la météo printanière ? Elles sont difficiles à refuser, ces terrasses. « Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match… C’est une question d’implication, d’image. Celui qui prétend être le leader d’un projet sportif, je ne sais pas si la meilleure image est d’être là dehors en train de faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer », peste Carreño, sûrement jaloux parce que, lui, n’a pas pu sortir un lundi soir.…

EA pour SOFOOT.com

