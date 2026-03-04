Michael Carrick veut encore rêver du titre pour Manchester United

D’abord le titre – puis un nouveau contrat ? À Manchester United, on n’a jamais été réputé pour sa modestie. L’entraîneur Michael Carrick veut en tout cas transmettre de la confiance et des bonnes ondes, au point de ne pas totalement écarter la possibilité de voir MU se mêler à la course au titre dans les prochaines semaines.

19 points sur 21 avec Carrick

Depuis sa prise de fonction en tant qu’entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison, les Red Devils affichent une forme étincelante, avec 19 points pris sur 21 possibles lors de sept matchs de championnat sous sa direction. Malgré tout, United accuse encore un retard de 13 points sur le leader Arsenal et de huit unités sur son voisin Manchester City. Les deux clubs mancuniens comptent toutefois un match de moins que les Gunners .…

