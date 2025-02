Pour Bellingham, Rodrygo est « le joueur le plus talentueux et surdoué » du Real Madrid

Rodrygoat.

Un lob à 20 mètres, une feinte qui renvoie Joško Gvardiol à Leipzig, et une douceur pied gauche petit filet opposé : Kylian Mbappé a fait le show et a pris toute la lumière du Bernabéu ce mercredi soir face à Manchester City. La performance XXL du Français n’a pas non plus éclipsé la prestation de patron du Real Madrid.…

BGC pour SOFOOT.com