Mercato : Leandro Trossard quitte Arsenal pour Besiktas en Turquie

On aime tous papi Trossard. Sa tignasse argentée va manquer à la Premier League. Quelques jours après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde, Leandro Trossard n’a toujours pas pris de vacances. Et pour cause : l’ailier belge de 31 ans s’est engagé ce mardi avec le Besiktas Istanbul.

Le club turc a confirmé l’accord, comme Arsenal. En attendant l’officialisation, plusieurs médias belges évoquent un contrat jusqu’en 2030 et un clause libératoire fixée à 20 millions d’euros.…

JD pour SOFOOT.com