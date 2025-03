Pour Arne Slot, Liverpool a quasiment réalisé le match parfait

Au moins, il gagnera la Premier League. Arne Slot a complimenté la grosse prestation du PSG, vainqueur de la double confrontation contre son Liverpool : « Peut-être qu’on était à court de chance. Les marges étaient tellement petites ce soir…, a-t-il réagi au micro d’Amazon Prime. On a réalisé, je dirais, le match parfait, si ce n’est qu’on n’a pas marqué. C’était pareil pour le Paris Saint-Germain la semaine dernière, c’est ce qui nous est arrivé ce soir. Je m’attendais à ce qu’on marque à chaque instant. […] Les vingt ou vingt-cinq premières minutes, on les dominait de partout, on s’est créé occasion sur occasion, mais on se retrouve mené 1-0, c’était presque l’inverse de la semaine dernière. » …

