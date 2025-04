Pour Alexandre Lacazette, Rayan Cherki est de la trempe de Mesut Özil

On a vu pire comme comparaison.

Interrogé par L’Équipe concernant les progrès fulgurants de Rayan Cherki cette saison, Alexandre Lacazette, son capitaine à l’Olympique lyonnais, n’a pas tari d’éloges sur son jeune coéquipier. Si l’attaquant admet qu’ « avant il (Cherki) jouait pour lui et ses partenaires », il ajoute que le meneur de jeu joue désormais « avec ses partenaires. » Une nuance à souligner, illustrant la maturité gagnée par Cherki, devenu l’un (voire le) cadre technique de l’OL depuis près d’un an. Alexandre Lacazette s’est ensuite fendu d’une comparaison assez flatteuse et pas si éloignée de la réalité : « Déjà, dans la vie de tous les jours, Rayan est spécial et différent, il a de l’imagination… C’est ce qui fait que, sur le terrain, il imagine et il voit beaucoup de choses. Il est clairement de la trempe de tous les meilleurs meneurs de jeu avec qui j’ai joué. Je mettrais peut-être Mesut Özil encore au-dessus, mais avec le temps Rayan peut le rattraper. » …

AB pour SOFOOT.com