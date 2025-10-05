Pour acheter une place pour la finale de la Coupe du monde 2026, il va falloir débourser...
Il va falloir commencer à épargner sévère.
Prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, États-Unis et Mexique, la Coupe du monde 2026 commence à se dévoiler peu à peu. Notamment au niveau de la billetterie.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer