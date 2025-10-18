Postecoglou limogé après seulement 8 matchs
Un Ange est passé.
Vingt minutes après la défaite de Nottingham Forest contre Chelsea (0-3), le club a annoncé le limogeage d’Ange Postecoglou . Nommé au mois de septembre pour remplacer Nuno Espirito Santo, l’Australien n’aura tenu que 39 jours et huit rencontres sur le banc , plombé par un bilan de deux nuls et six défaites. Engagé en Ligue Europa, Forest se retrouve en parallèle à lutter pour son maintien en Premier League avec le total bien faiblard de cinq points en huit journées . Chris Wood et sa bande n’ont gagné qu’un seul match cette saison, le 17 août, contre Brentford.…
