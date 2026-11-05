Des pesticides illimités ? Pas de vote avant décembre au Parlement européen

Un rassemblement contre les pesticides, le 4 novembre 2026, à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le Parlement européen devrait se prononcer en décembre sur une loi visant à assouplir l'encadrement des pesticides, qui suscite une levée de boucliers des organisations environnementales.

Un premier scrutin pourrait avoir lieu en commission Environnement début décembre, avant un vote de l'ensemble des eurodéputés en séance plénière mi-décembre, ont indiqué des sources parlementaires à l'AFP jeudi.

Ces votes ont déjà été repoussés à plusieurs reprises, tant le bras de fer est tendu au Parlement européen.

Des organisations environnementales redoutent que la droite et l'extrême droite s'allient pour tenter d'autoriser très largement des pesticides sans limite de temps dans l'Union européenne.

Une centaine de militants écologistes se sont de nouveau rassemblés mercredi à Bruxelles pour appeler à renoncer à cette loi dite "Omnibus X".

"Il y a un risque de déréguler complètement les pesticides", a dénoncé Zia, militante de 24 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Avec son collectif citoyen Cancer Colère, qui rassemble des malades du cancer et des proches aidants, elle considère que les pesticides conduisent à un "empoisonnement généralisé" de la population.

Jeudi, l'ONG PAN Europe a diffusé un sondage YouGov mené dans sept pays d'Europe, qui montre qu'une large partie des personnes interrogées souhaitent "voir l'usage des pesticides progressivement supprimé".

Des différences apparaissent entre les pays. En Roumanie, 80% des sondés soutiennent la fin progressive des pesticides et 77% en France, contre 68% en Espagne, avec un échantillon représentatif d'environ 1.000 personnes dans chaque pays testé.

Les ONG prévoient une nouvelle mobilisation le 24 novembre devant le siège du Parlement européen à Strasbourg.

Actuellement, l'Union européenne autorise les pesticides pour une durée de dix ans, voire quinze ans pour les substances à faible risque.

Mais la Commission européenne veut étendre ces délais, au nom de sa politique de "simplification" de la vie des entreprises.

Bruxelles souhaiterait des autorisations illimitées pour une partie des pesticides, en raison d'un embouteillage dans l'approbation des produits utilisés.

Fin septembre, les États européens ont toutefois opté pour une position nettement plus restrictive, plaidant pour accorder des autorisations illimitées aux substances à faible risque uniquement.

Pour les autres, les Vingt-Sept veulent des périodes d'approbation étendues à 15 ans lors de la première autorisation et à 25 ans lors des renouvellements suivants.

Une négociation aura lieu entre les États européens et les eurodéputés quand le Parlement européen aura arrêté sa position.

Les pesticides sont utilisés dans l'agriculture pour lutter contre les maladies et les insectes jugés nuisibles et pour augmenter les rendements.