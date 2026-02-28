 Aller au contenu principal
Porto l'emporte et fait rager Benfica
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 11:18

Porto l'emporte et fait rager Benfica

Porto l'emporte et fait rager Benfica

Ils ont d’autres trucs à régler, Benfica. La veille de ses 122 ans, Benfica s’est fendu d’une joli polémique au Portugal. Troisièmes de la Liga, le club lisboète a pris la peine de critiquer la victoire de Porto contre Arouca (3-1) . Selon lui, les trois points des Dragões ont été obtenu grâce à l’arbitrage.

« Victoire mensongère »

Alors que les visiteurs pensaient tenir le match nul, l’ancien rennais Seko Fofana est passé entre deux défenseurs puis s’est effondré dans la surface. L’arbitre a sifflé. William Gomes a transformé la sentence, avant que Terem Moffi n’alourdisse le score. Ce qui n’a pas échappé à la vigilance de Benfica, qui a publié ceci sur ses réseaux sociaux : « penalty inexistant. Victoire mensongère. Deux points offerts. Grâce à ça, il est facile de rester en tête. » Avec un match en retard, Benfica compte dix points de retard sur Porto .…

UL pour SOFOOT.com

