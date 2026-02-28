 Aller au contenu principal
Le Mali jouera un match amical en Russie
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 11:37

Le moment parfait pour une blessure diplomatique. Le Mali a annoncé le nom de son prochain adversaire en match amical : la Russie . Le quart de finaliste de la dernière CAN, éliminé de peu par le Sénégal, jouera contre l’hôte du Mondial 2018 le 31 mars prochain à Saint-Petersburg. La Russie est suspendue des compétitions internationales depuis 2022 et son invasion militaire de l’Ukraine.

Le Cameroun a déjà joué contre les Russes

Début février, Gianni Infantino a ouvert la porte à un retour éventuel de la Russie dans le football mondial. Au niveau diplomatique et militaire, selon Le Monde , les Russes poursuivent leurs activités en Afrique. Le Mali n’est pas le premier adversaire africain des Russes : Cameroun, Zambie et Nigeria ont déjà joué là-bas depuis 2022. Des équipes asiatiques, comme l’Irak, le Qatar ou le Tadjikistan, d’Europe (Serbie, Biélorussie), d’Amérique du Sud (Chili, Bolivie, Pérou) ou du Nord (Cuba) ont également affronté les Russes, qui n’ont perdu… qu’une seule fois dans cette période.…

UL pour SOFOOT.com

