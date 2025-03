information fournie par So Foot • 21/03/2025 à 23:03

Portés par un triplé d’Ekitike, les Bleuets s’offrent une victoire spectaculaire face à l’Angleterre

France espoirs 5-3 Angleterre espoirs

Buts : Merlin (4 e ), Ekitike (7 e , 35 e et 55 e ) et Cherki (76 e ) pour les Bleuets // McAtee (2 e ), Eliott (37 e ) et Delap (61 e ) pour les Anglais Carton rouge : Hutchinson (85 e ) pour l’Angleterre

Les petits sont moins chiants à regarder que les grands.…

FL pour SOFOOT.com