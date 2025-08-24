Portés par un Nico Paz brillant, Como démarre parfaitement contre la Lazio
Como 2-0 Lazio
Buts : Douvikas (47 e ) et Paz (73 e ) pour les Lombards …
JF pour SOFOOT.com
Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match et a coulé 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, qui a vu Strasbourg poursuivre sur sa lancée de la saison dernière avec une deuxième victoire. Emmanuel Emegha a ... Lire la suite
Fulham 1-1 Manchester United Buts : Smith-Rowe (73 e ) pour les Cottagers // Muniz (58 e , CSC) pour MU Une semaine après avoir perdu contre Arsenal en ouverture du championnat, Manchester United retrouvait une équipe de Londres, Fulham, ce dimanche après-midi. ... Lire la suite
Grâce à leurs succès face à Nantes et Brest, Strasbourg et Toulouse signent une deuxième victoire consécutive pour débuter la saison. Opposé au Havre, Lens s'est rebiffé et l'emporte pour la première fois. Lens était frustré de sa défaite initiale face à Lyon, ... Lire la suite
Le foot du Nord perd un grand nom. Président de l’US Boulogne Côte d’Opale entre 1994 et 2018, Jacques Wattez s’est éteint dimanche 24 août . Présent en tribunes pour voir son ancienne équipe face à Saint-Étienne samedi, il est décédé des suites d’un malaise cardiaque ... Lire la suite
