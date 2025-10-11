Portée par un Haaland historique, la Norvège tranquille contre Israël
Norvège 5-0 Israël
Buts : Khalaili (18 e CSC), Haaland (27 e , 63 e et 72 e ) et Nachmias (28 e CSC)
XXX…
XXX…
XXX…
