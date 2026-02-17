Le PSG et Désiré Doué renversent Monaco

Quatre jours après sa défaite à Rennes, le PSG s'est relevé d'un début de match cauchemardesque à Monaco pour prendre une option sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-3). La sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé a permis à Désiré Doué, impliqué sur les trois buts parisiens, de rappeler ce qu'il savait faire.

Monaco 2-3 PSG

Buts : Balogun (1 ère , 18 e ) pour l’ASM // Doué (29 e , 67 e ), Hakimi (41 e ) pour le PSG

Expulsion : Golovin (48 e ) à l’ASM …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com