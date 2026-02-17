Le PSG et Désiré Doué renversent Monaco
Quatre jours après sa défaite à Rennes, le PSG s'est relevé d'un début de match cauchemardesque à Monaco pour prendre une option sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-3). La sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé a permis à Désiré Doué, impliqué sur les trois buts parisiens, de rappeler ce qu'il savait faire.
Monaco 2-3 PSG
Buts : Balogun (1 ère , 18 e ) pour l’ASM // Doué (29 e , 67 e ), Hakimi (41 e ) pour le PSG
Expulsion : Golovin (48 e ) à l’ASM …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer