Cote de popularité : Emmanuel Macron au plus bas après un "effondrement record"

Emmanuel Macron à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEXI J. ROSENFELD )

La cote de popularité d'Emmanuel Macron a connu un "effondrement record", pour atteindre 22% : 78% des Français estiment qu'il n'est pas "un bon président de la République", selon un baromètre Odoxa publié mardi 30 septembre.

La cote de popularité du président, a chuté de 6 points, un "record à la baisse en 8 ans", selon l'institut de sondage. Cela équivaut à la cote de popularité la plus basse pour un président de la République français depuis 2017 , selon Odoxa.

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu bénéficie quant à lui d'une meilleure cote de popularité, à 32%, 10 points au-dessus d'Emmanuel Macron et de François Bayrou avant l'été, selon ce sondage publié par Public Sénat et la presse régionale.

Sébastien Lecornu mal-aimé

Le nouveau Premier ministre reste cependant l'un des Premiers ministres les plus impopulaires à sa nomination à Matignon depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Il est le deuxième le plus impopulaire juste derrière François Bayrou , se situant une dizaine de points en dessous de la plupart de ses prédécesseurs, selon Odoxa.

Jordan Bardella et Marine Le Pen dominent quant à eux le palmarès politique d'Odoxa, mesurant les cotes d'adhésion d'une trentaine de personnalités, avec 37% et 36%.

L'enquête a été menée par Odoxa auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Elle a été réalisée en ligne les 24 et 25 septembre 2025. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.