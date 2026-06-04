Anniversaire du débarquement : Pete Hegsteh sera présent aux célébrations en Normandie sur fond de désengagement américain

Fin mai à Singapour, Pete Hegseth avait reproché aux capitales européennes d'avoir "trop longtemps" ignoré les appels à renforcer leur défense.

Pete Hegseth à Singapour, le 31 mai 2026 ( AFP / MOHD RASFAN )

Alors que les États-Unis semblent vouloir engager un désengagement inédit de leurs troupes stationnées en Europe, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth sera présent samedi aux côtés du Premier ministre français Sébastien Lecornu pour célébrer en Normandie le 82e anniversaire du débarquement.

Le ministre américain arrive en France après une série d'annonces de réduction des troupes américaines stationnées sur le continent, alors qu' un sommet de l'Otan est prévu à Ankara le mois prochain. Fin mai à Singapour, Pete Hegseth avait reproché aux capitales européennes d'avoir "trop longtemps" ignoré les appels à renforcer leur défense, leur demandant de s'abstenir de "faire la morale". La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, qui accompagnera Sébastien Lecornu aux commémorations de samedi, avait répondu que la France était dans une "démarche de réarmement".

Son homologue britannique John Healey sera également présent à la cérémonie internationale, qui se déroulera pour la première fois à Langrune-sur-mer, entre les plages anglo-canadiennes de Juno et Sword Beach.

L'association locale "Lagrune en commun" s'est érigé contre la venue du secrétaire américain à la Défense. "Cet individu porte des valeurs contraires à la démocratie , aux droits de l'Homme et à la Paix", explique-t-elle sur son site internet. L'honneur de Langrune, celui de la France, et le souvenir des jeunes alliés, américains, britanniques, canadiens... morts sur nos plages au nom de la démocratie commanderaient d'annuler la visite de cet individu", estime cette association citoyenne qui œuvre à renforcer le lien social.

"Mettre de côté les considérations politiques"

"Ce n'est pas qu'on apprécie le type plus que ça mais c'est avant tout une commémoration pour les vétérans, il faut peut-être mettre de côté les considérations politiques", tempère auprès de France 3 Régions le maire adjoint de Lagrune-sur-mer, François-Xavier Palao.

Le débarquement en Normandie est le plus important de l'Histoire par le nombre de bâtiments engagés : une armada de 6.939 navires et 132.700 hommes surgirent là où les Allemands ne les attendaient pas. Cette opération titanesque contribuera de manière décisive à la victoire sur l'Allemagne nazie, prise entre deux fronts, côté Atlantique à l'ouest et en Union soviétique à l'est.

Sur plus de 80 kilomètres, entre Ouistreham (Calvados) et Quinéville (Manche), des combattants anglais, canadiens, américains, français, belges, norvégiens ou encore polonais ont débarqué sur cinq plages normandes à l'aube du 6 juin 1944. Quelques heures plus tôt, plus de 20.000 parachutistes avaient été largués derrière les lignes ennemies.

Samedi, les commémorations officielles débuteront à 13h Ouistreham avec la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes et bérets verts par Sébastien Lecornu aux fusiliers marins, héritiers des 177 français du commando Kieffer ayant débarqué à cet endroit en 1944. La cérémonie internationale est fixée à 16h à Langrune-sur-mer, en présence d'ambassadeurs et d'officiers représentant les troupes alliées ainsi que l'Allemagne.

Pour Jean Quétier, président du comité du débarquement, en charge de l'organisation des commémorations, il était important de "mettre en avant la coopération des forces interalliées, de tous les pays ayant contribué à la libération de la France et de l'Europe".

"Ça a un sens dans l'actualité d'aujourd'hui", a-t-il dit, en référence aux différents conflits en cours dans le monde.