Pologne-Un homme arrêté après des menaces visant Tusk et le ministre de la Défense

(Actualisé avec précision sur l'homme interpellé)

La police polonaise a arrêté un homme soupçonné de préparer une attaque contre le Premier ministre Donald Tusk et le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur.

Marcin Kierwinski a précisé à la chaîne publique TVP Info que l'homme était âgé d'une soixantaine d'années et avait été interpellé dans la région de Basse-Silésie, dans le sud de la Pologne.

"Les services de sécurité l'ont identifié grâce à une analyse détaillée de contenus publiés en ligne", a-t-il ajouté.

Donald Tusk et Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dans des messages publiés sur X, ont remercié la police pour sa réaction "rapide et déterminée".

Si les crimes violents sont relativement rares en Pologne, le pays est profondément polarisé sur le plan politique et est confronté à des menaces sécuritaires en raison de sa proximité avec la guerre en Ukraine.

En août, la police a interpellé un homme de 23 ans accusé d'avoir appelé à l'assassinat de hauts responsables politiques polonais.

En 2024, Donald Tusk avait déclaré avoir reçu des menaces après une tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico.

Les autorités polonaises sont en état d'alerte après une série d'actes de violence dans des établissements scolaires qui a conduit à la mort d'un agent d'entretien jeudi.

(Alan Charlish ; version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)