Pologne : turbulences en tribunes

Enfant tabassé, fight nocturne, insultes dans les stades, drapeau brûlé… Le mois de décembre n’aura pas été à la fête dans les tribunes polonaises. Longtemps réputés pour leur insécurité, les gradins avaient retrouvé ces dernières années un certain calme. Et c’est encore en partie le cas. Mais en ce début d’hiver, quelques fans ont repris de mauvaises habitudes.

Comme quoi, il n’y a pas qu’à Nice. En Pologne, le match entre le Legia Varsovie et le Piast Gliwice, ce dimanche, s’est joué dans une ambiance de cimetière : « Vends le club et casse-toi ! » , « Vous avez détruit notre Legia. » Pas de fumigènes ni de tifos, alors qu’un groupe d’ultras devait fêter ses vingt ans. Seules des banderoles et des insultes visant le président Dariusz Mioduski ont résonné dans le Stadion Wojska Polskiego. Le malaise est profond : plus gros budget du championnat, le Legia a été éliminé de la Coupe de Pologne, le sera sans doute en Ligue Conférence et pointe à l’avant-dernière place de l’Ekstraklasa, la première division polonaise. De quoi raviver la colère des kibice (supporters en VF).

« Je ne pense pas qu ’ on en arrivera aux extrêmes d’il y a quelques années » , tempère Szymon Janczyk, journaliste pour le titre sportif Weszlo.com . Il y a quatre ans pourtant, des supporters avaient attaqué le bus de l’équipe et passé à tabac deux joueurs, symbole de la sauvagerie du supportérisme polonais. Après des années de turbulences, clubs, ligue, fédération et autorités ont repris la main, notamment grâce à une meilleure communication entre les parties. « On se sent beaucoup plus en sécurité aujourd ’ hui » , rappelle le journaliste. Pourtant, ces dernières semaines, les supporters ont davantage brillé par leur violence que par leurs tifos.…

Par Kilian Bigogne, en Pologne pour SOFOOT.com