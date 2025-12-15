 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pologne : turbulences en tribunes
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 14:30

Pologne : turbulences en tribunes

Pologne : turbulences en tribunes

Enfant tabassé, fight nocturne, insultes dans les stades, drapeau brûlé… Le mois de décembre n’aura pas été à la fête dans les tribunes polonaises. Longtemps réputés pour leur insécurité, les gradins avaient retrouvé ces dernières années un certain calme. Et c’est encore en partie le cas. Mais en ce début d’hiver, quelques fans ont repris de mauvaises habitudes.

Comme quoi, il n’y a pas qu’à Nice. En Pologne, le match entre le Legia Varsovie et le Piast Gliwice, ce dimanche, s’est joué dans une ambiance de cimetière : « Vends le club et casse-toi ! » , « Vous avez détruit notre Legia. » Pas de fumigènes ni de tifos, alors qu’un groupe d’ultras devait fêter ses vingt ans. Seules des banderoles et des insultes visant le président Dariusz Mioduski ont résonné dans le Stadion Wojska Polskiego. Le malaise est profond : plus gros budget du championnat, le Legia a été éliminé de la Coupe de Pologne, le sera sans doute en Ligue Conférence et pointe à l’avant-dernière place de l’Ekstraklasa, la première division polonaise. De quoi raviver la colère des kibice (supporters en VF).

« Je ne pense pas qu on en arrivera aux extrêmes d’il y a quelques années » , tempère Szymon Janczyk, journaliste pour le titre sportif Weszlo.com . Il y a quatre ans pourtant, des supporters avaient attaqué le bus de l’équipe et passé à tabac deux joueurs, symbole de la sauvagerie du supportérisme polonais. Après des années de turbulences, clubs, ligue, fédération et autorités ont repris la main, notamment grâce à une meilleure communication entre les parties. « On se sent beaucoup plus en sécurité aujourd hui » , rappelle le journaliste. Pourtant, ces dernières semaines, les supporters ont davantage brillé par leur violence que par leurs tifos.…

Par Kilian Bigogne, en Pologne pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des jeunes de Bastia à l'hôpital après des tirs de mortier
    Des jeunes de Bastia à l'hôpital après des tirs de mortier
    information fournie par So Foot 15.12.2025 16:26 

    La Coupe à la grimace. La rencontre entre le FC Mougins et le SC Bastia en Coupe Gambardella, jouée ce dimanche dans le sud de la France, a sérieusement dégénéré. De violents tirs de mortiers ont été lancés depuis les tribunes, causant l’interruption du match à ... Lire la suite

  • Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?
    Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?
    information fournie par So Foot 15.12.2025 16:22 

    Un monument retrouve (un peu) de sa splendeur. Il y a sept mois encore, Schalke 04 luttait pour ne pas sombrer en troisième division allemande . À l’issue de la saison écoulée, le club de Gelsenkirchen avait terminé avec trois points d’avance sur la zone de relégation, ... Lire la suite

  • Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
    Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
    information fournie par So Foot 15.12.2025 15:16 

    Tendu le conseil de classe de fin d’année. Si le Racing version automne avait fait lever les sourcils, celui de décembre fait lever les épaules. Dimanche, à la Meinau, Strasbourg a livré un 0-0 sans saveur face à Lorient , bien loin du match référence du 17 octobre ... Lire la suite

  • Des policiers derrière un cordon de sécurité après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )
    L'automobiliste qui avait foncé dans la foule en mai à Liverpool bientôt fixé sur sa peine
    information fournie par AFP 15.12.2025 14:08 

    L'automobiliste qui avait blessé plus de 100 personnes en fonçant, "dans un accès de rage", dans la foule de supporteurs du club de foot de Liverpool rassemblés en mai dans cette ville anglaise, a assisté en larmes lundi à la première journée d'audience consacrée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank