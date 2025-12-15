Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?

Un monument retrouve (un peu) de sa splendeur.

Il y a sept mois encore, Schalke 04 luttait pour ne pas sombrer en troisième division allemande . À l’issue de la saison écoulée, le club de Gelsenkirchen avait terminé avec trois points d’avance sur la zone de relégation, évitant ainsi le naufrage total. Personne n’aurait pensé que ce maintien sur le fil serait transformé de la sorte. Et pour cause : les Königsblauen ont décroché dimanche le titre symbolique de champion d’automne et nourrissent désormais de sérieux espoirs de retour en Bundesliga. Une semaine avant la fin de la phase aller, ils comptent quatre points d’avance sur leur plus proche poursuivant : Elversberg.…

JE pour SOFOOT.com