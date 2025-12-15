 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 17:26

Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro

Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro

Une dernière samba.

L’entraîneur portugais Leonardo Jardim, champion de France en 2017 à Monaco, met fin à sa courte aventure brésilienne. Arrivé en février 2025, il quitte le banc de Cruzeiro après quelques mois, a communiqué le club sur ses réseaux sociaux, au lendemain de la défaite en demi-finales de Coupe du Brésil contre le Corinthians (0-1, 2-1, 4-5 aux tirs au but).…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les parents du journaliste français Christophe Gleizes reçus au Sénat
    Les parents du journaliste français Christophe Gleizes reçus au Sénat
    information fournie par AFP Video 15.12.2025 16:51 

    La mère du journaliste sportif français Christophe Gleizes, condamné début décembre en Algérie à sept ans de prison ferme en appel, a transmis une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune: "c'est l'appel d'une maman désespérée", confie Sylvie ... Lire la suite

  • Des jeunes de Bastia à l'hôpital après des tirs de mortier
    Des jeunes de Bastia à l'hôpital après des tirs de mortier
    information fournie par So Foot 15.12.2025 16:26 

    La Coupe à la grimace. La rencontre entre le FC Mougins et le SC Bastia en Coupe Gambardella, jouée ce dimanche dans le sud de la France, a sérieusement dégénéré. De violents tirs de mortiers ont été lancés depuis les tribunes, causant l’interruption du match à ... Lire la suite

  • Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?
    Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?
    information fournie par So Foot 15.12.2025 16:22 

    Un monument retrouve (un peu) de sa splendeur. Il y a sept mois encore, Schalke 04 luttait pour ne pas sombrer en troisième division allemande . À l’issue de la saison écoulée, le club de Gelsenkirchen avait terminé avec trois points d’avance sur la zone de relégation, ... Lire la suite

  • Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
    Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
    information fournie par So Foot 15.12.2025 15:16 

    Tendu le conseil de classe de fin d’année. Si le Racing version automne avait fait lever les sourcils, celui de décembre fait lever les épaules. Dimanche, à la Meinau, Strasbourg a livré un 0-0 sans saveur face à Lorient , bien loin du match référence du 17 octobre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank