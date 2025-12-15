Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro
Une dernière samba.
L’entraîneur portugais Leonardo Jardim, champion de France en 2017 à Monaco, met fin à sa courte aventure brésilienne. Arrivé en février 2025, il quitte le banc de Cruzeiro après quelques mois, a communiqué le club sur ses réseaux sociaux, au lendemain de la défaite en demi-finales de Coupe du Brésil contre le Corinthians (0-1, 2-1, 4-5 aux tirs au but).…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
