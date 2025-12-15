Des jeunes de Bastia à l'hôpital après des tirs de mortier

Des jeunes de Bastia à l'hôpital après des tirs de mortier

La Coupe à la grimace.

La rencontre entre le FC Mougins et le SC Bastia en Coupe Gambardella, jouée ce dimanche dans le sud de la France, a sérieusement dégénéré. De violents tirs de mortiers ont été lancés depuis les tribunes, causant l’interruption du match à la 65 e minute, alors que les U18 du club corse, entraînés par Chaouki Ben Saada, venaient de se faire égaliser. Trois joueurs ont été touchés au niveau des yeux par les artifices et ont dû être conduits à l’hôpital. La rencontre a été stoppée par l’arbitre après l’incident.…

CM pour SOFOOT.com