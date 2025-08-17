Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone

Certes, le score ne laisse place à aucun débat sur la différence de niveau entre les deux équipes.

Mais malgré le 3-0 infligé à Majorque lors de la première journée de Liga, Barcelone entend déjà certaines critiques s’installer. La cause ? L’arbitrage et des faits de jeu qui ont été observés, ce samedi. Les locaux ont ainsi été réduits à neuf, alors que Raphinha aurait également pu recevoir un carton rouge pour un tacle dangereux. « Si vous revoyez l’action de l’expulsion de Vedat Muriqi , vous devez prendre la même décision » , a ainsi estimé Jagoba Arrasate, en conférence de presse.…

FC pour SOFOOT.com