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Pogba rêve toujours des Bleus
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 09:09

Pogba rêve toujours des Bleus

Pogba rêve toujours des Bleus

Ce rêve bleu ! Présent lui aussi aux États-Unis et à Los Angeles pour l’ouverture du Mondial 2026, Paul Pogba ne sera pas bien loin (façon de parler) de l’équipe de France, qui loge à Boston et qui va surtout disputer l’intégralité de ses matchs de poule aux States .

Dans une interview accordée à L’Équipe ce vendredi, la « Pioche » a révélé qu’il avait encore dans un petit coin de sa tête un comeback sous la tunique bleue, plus de quatre ans après sa dernière cape tricolore en mars 2022.…

VM pour SOFOOT.com

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