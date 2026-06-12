La compo de la Suède a fuité

Pourquoi avoir besoin d’un spygate quand les journalistes suédois existent ? Le journal Sportbladet a emporté dans ses bagages des appareils photo de qualité. Le média suédois a capturé le cliché d’une composition d’équipe griffonnée sur un bout de papier dans les mains de Sebastian Larsson, l’assistant de Graham Potter, lors d’une séance d’entraînement des Bleu et Jaune.

Sur le ticket d’or, les initiales des joueurs plutôt prédestinés à cirer le banc lors des débuts de partie, et donc, qui laissent imaginer que les joueurs absents sur la feuille débuteront la rencontre. Une belle information… pour la Tunisie, qui affronte les Suédois dans la nuit de dimanche à lundi. But contre son camp.…

TC pour SOFOOT.com