Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial

Coup de massue confirmé pour Nayef Aguerd. Éloigné des terrains depuis mars en raison d’une blessure à l’aine qui traîne, le défenseur de l’OM ne participera pas à sa deuxième Coupe du monde avec le Maroc. Pour la première fois depuis les informations sur son forfait, l’ancien Rennais de 30 ans a pris la parole.

Pas une rechute

Dans un long message publié sur son compte Instagram, Aguerd a donné de ses nouvelles. Il a d’abord révélé qu’il ne s’agissait pas d’une rechute : « Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi . Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. » …

VM pour SOFOOT.com