Pocognoli salue le gros match de Vicario... et ses gains de temps
C’était un match de Ligue des champions, ou un 32 e de Coupe de France ?
Frustré à domicile par Tottenham (0-0) ce mercredi, l’AS Monaco compte seulement deux points après trois journées de Ligue des champions. En après-match, Sébastien Pocognoli , qui fêtait son deuxième match sur le banc de l’ASM, n’a pu qu’applaudir le match du gardien adverse, Guglielmo Vicario , auteur de huit parades pour conserver sa cage inviolée. Mais il y a mis un un peu d’ironie.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
