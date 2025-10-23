Pocognoli salue le gros match de Vicario... et ses gains de temps

C’était un match de Ligue des champions, ou un 32 e de Coupe de France ?

Frustré à domicile par Tottenham (0-0) ce mercredi, l’AS Monaco compte seulement deux points après trois journées de Ligue des champions. En après-match, Sébastien Pocognoli , qui fêtait son deuxième match sur le banc de l’ASM, n’a pu qu’applaudir le match du gardien adverse, Guglielmo Vicario , auteur de huit parades pour conserver sa cage inviolée. Mais il y a mis un un peu d’ironie.…

JB pour SOFOOT.com