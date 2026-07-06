Pochettino a compté : «99,9 % des gens sont d'accord» pour lever la suspension de Balogun

Pochettino a compté : «99,9 % des gens sont d'accord» pour lever la suspension de Balogun

Et si tout le monde dit de se jeter d’un puits, on le fait ? Si la décision de la FIFA d’autoriser Folarin Balogun à disputer le huitième de finale de la Coupe du monde des États-Unis contre la Belgique (coup d’envoi ce mardi, 2 heures du matin), a été très mal accueillie en Belgique, Mauricio Pochettino a totalement pris la défense de l’instance dans cette affaire .

Intégrité et éthique ?

Présent en conférence de presse de veille de match, l’ancien coach de Tottenham a mis en avant la morale, « Tous les gens qui aiment vraiment ce sport et qui ont confiance en l’éthique et en l’intégrité célèbrent cette décision, a-t-il estimé, comme le rapporte L’Équipe. Car contre la Bosnie-Herzégovine, on a joué avec 10 hommes pendant 30 minutes, c’est une décision complètement injuste. Mais ce n’est pas seulement parce que je suis le coach de l’équipe nationale que je défends ça. » …

UL pour SOFOOT.com