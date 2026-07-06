L'Angleterre brise les rêves du Mexique
Il a fallu un énorme Jude Bellingham, un match totalement débridé et une bonne dose de bonheur pour voir l'Angleterre se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Le Mexique, lui, reste à quai avant les quarts de finale (2-3), comme à chaque Mondial depuis 1986.
Mexique 2-3 Angleterre
Buts : Quiñones (42 e ) et Jiménez (69 e , S.P.) pour El Tri // Bellingham (36 e et 38 e ) et Kane (60 e , S.P.) pour les Three Lions.
Expulsion : Quansah (54 e ) côté anglais …
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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