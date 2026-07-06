Neymar annonce sa retraite internationale

Elle était longue, cette fin de carrière internationale. Enfin, ça y est, c’est fait. Après avoir marqué son 80 ème but en 130 sélections lors de la défaite des siens face à la Norvège (1-2), ultime achèvement de sa course contre la montre pour disputer le Mondial, Neymar a annoncé sa retraite internationale .

« J’ai essayé, j’ai essayé… »

L’attaquant de 34 ans l’a assumé à TV Globo à l’issue de la rencontre : « J’ai essayé, j’ai essayé, mais c’est maintenant terminé. » Ni son opération en décembre, ni les quelques embrouilles et ni un retour tardif sur les terrains n’ont pas ternis les attentes placées en lui. L’ancien barcelonais a finalement été appelé par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, lors de laquelle le Ney aura débuté par quinze minutes de jeu contre l’Écosse.…

UL pour SOFOOT.com